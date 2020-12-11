ميسي "المشاغب" يثير أزمة جديدة داخل غرفة ملابس برشلونة

وذكرت صحيفة صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نجوم فريق برشلونة يشعرون بأنهم لا يحصلون على التقدير الكافي سواء من الإدارة أو من ميسي".
وأضافت الصحيفة، أن اللاعبين غاضبون من ميسي لأن النجم الأرجنتيني يشعر أنه لا يلعب مع أفضل اللاعبين، وأنه كان يفضل تعاقد النادي مع صفقات مميزة خلال الصيف الماضي، لتدعيم صفوف الفريق".
وتابعت الصحيفة، أن تقليل ميسي من زملائه أثر نفسيا عليهم، خصوصا في مباراة برشلونة ويوفنتوس، حيث كان يمرر له الجميع لإرضائه.
وأثار ميسي العديد من الأزمات في الفترة الأخيرة، حيث تغيب عن حضور التدريبات قبل انطلاق الموسم الجديد للضغط على إدارة برشلونة للرحيل، كما هاجم إدارة البلوجرانا بسبب طريقة رحيل سواريز عن المادي، ورض الشهر الماضي مقترح إدارة برشلونة بتخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن برشلونة سقط أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، على ملعب كامب نو، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتأهل 8 فريق إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا كمتصدرين لمجموعاتهم، وهم بايرن ميونخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، وتشيلسي وبورسيا دورتموند، ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.
بينما صعد 8 فريق آخرى كوصفاء وهم أتلتيكو مدريد وبوروسيا مونشجلادباخ وبورتو وأتلانتا وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزيج.
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