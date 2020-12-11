مروان محسن يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

خاض مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

وقام مروان باستكمال برنامجه التأهيلي الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد شكوى اللاعب من إجهاد عضلي.

وأجري الفريق تحليل «رابيد تيست» اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، حيث يخوض الفريق مرانه على ملعب التتش تحت إشراف موسيماني المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وعلن النادي الأهلي غياب الجناح الايمن للفريق الأول للكرة حسين الشحات لمدة اسبوعين عن المباريات.

وقال الأهلي ان حسين الشحات خضع لعملية جراحية في ظافر القدم، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف:"يحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي".

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري.