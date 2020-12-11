أجرى جراحة.. الأهلي يفقد جهود حسين الشحات أسبوعين

خضع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعملية جراحية في ظافر القدم، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة .

ويحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الشحات قد أعلن في تصريحات تليفزيونية أنه يحتاج لراحة حتي يجري جراحة في إصبع القدم بعد إصابته في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكان المدير الفني بيتسو موسيماني قد منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لإجراء الجراحة لحسين الشحات بعد قرار تأجيل السوبر الأفريقي الذي كان مقررًا له 18 ديسمبر الجاري أمام نهضة بركان الي النصف الأول من العام المقبل.

ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن مواجهة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة المقرر لها بعد غد الأحد في أولي مباريات الفريق الأحمر بمسابقة الدوري.

ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًاا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غد في بداية رحلة المارد الأحمر للدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بفارق كبير من النقاط.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم الفيصل في تحديد هوية التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة الفريق الفيويم الذي عاد لقيادته إيهاب جلال، ويختتم الفريق تدريباته غدًا بإستاد مختار التتش قبل أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة