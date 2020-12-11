مهاجم الجونة يدخل قائمة أسرع هدف في الدوري المصري أمام طلائع الجيش

سجل والتر بولاليا مهاجم الجونة الهدف الأول لفريقه أمام منافسه طلائع الجيش بعد 18 ثانية فقط من انطلاق المباراة المقامة حاليا علي ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز.

ودخل والتر قائمة أسرع هدف في الدوري المصري التي يتصدرها احمد علي لاعب فريق البنك الأهلي الحالي بعد 11.2 ثانية .

وجاء ترتيب اسرع اهداف الدورى المصرى كالتالي :

2- حسام باولو نادي سموحة بعد 12 ثانية في شباك المصري البورسعيدي 2015-2016

3- عبدالحميد حسن نجم انبي بعد 13 ثانية في شباك غزل المحلة موسم 2005-2006

4- ايمن يونس نجم الزمالك السابق بعد 14 ثانية فقط في شباك السويس موسم 1990-1991

5- أحمد عبد الرؤوف لاعب وادي دجلة بعد 18 ثانية فقط في شباك فريق المقاولون العرب

6- محمد بسيونى لاعب انبي بعد 21 ثانية في شباك الزمالك موسم 2019-2020

ويبحث طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق العشري، عن تحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز من على الجونة في مباراة اليوم، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مؤخرا في كأس مصر.

كان طلائع الجيش فجر مفاجأة من العيار الثقيل مؤخرا بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 - 1 في نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يهزم في المباراة النهائية أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1- 1.

وقدم طلائع الجيش مباراة رائعة أمام الأهلي وكان ندا قويا له طوال المباراة، إلا أن ركلات الحظ ابتسمت للمارد الأحمر في النهاية.

في المقابل يطمح الجونة في اقتناص الثلاث نقاط من طلائع الجيش، تساعدة على تحقيق بداية مميزة هذا الموسم.

وأنهى فريق طلائع الجيش الموسم الماضي في مسابقة الدوري الممتاز في المركز الـ 12 بـ 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 13.

ويدير مباراة اليوم الحكم محمد سلامة ويعاونه كل من تامر رشاد وأحمد عبد الغني، وسالم متعب حكما رابعا، ومصطفى مدحت وأحمد حمدي لتقنية الفيديو.