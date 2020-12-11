موسيماني يتحدث عن التتويج بدوري أبطال أفريقيا.. وقبوله عرض الأهلي.. وحفاوة الاستقبال

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفريق.

وحاورت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الأشهر في عالم الساحرة المستديرة، موسيماني، حيث قال عن الفرق بين تتويجه بلقب دوري الأبطال مع الأهلي وصن داونز: "لقد فزت بالفعل بهذه الكأس مع فريقي السابق ماميلودي صنداونز، في مصر وأمام نفس الخصم الزمالك، لكنها كانت أمام 63 ألف متفرج في برج العرب، هذه المرة، الأمر مختلف لأننا نجحنا في ملعب فارغ، ومع ذلك، بمجرد وصولنا إلى الأرض، ننسى تمامًا أنه لا يوجد جمهور."

وأضاف:" نحن نركز بشكل كامل على إدارة المباراة، لا أعرف ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على بيب جوارديولا أو جوزيه مورينيو أو كارلو أنشيلوتي عندما رفعوا دوري أبطال أوروبا، لكن بالنسبة لي، الفوز بأكبر كأس أفريقي يمنحني شعورًا غير عادي، لأنه وبكل بساطة.. الفوز بالبطولة ليس بالأمر السهل."

وأكمل قائلًا: "لنفترض أن هذين شيئين، لحظتين مختلفتين ومتميزتين، المرة الأولى مع صن داونز ليس لها علاقة بالمرة الثانية مع الأهلي، لا تزال لا تنسى لأنها على وجه التحديد هي البطولة الأولى."

وعن استقباله في النادي الأهلي، قال موسيماني: "بصراحة، إنه لا يضاهى، لم أختبر هذا من قبل في حياتي! لم يسبق لي أن استقبلت مثل هذا، هبطت بالطائرة في الصباح الباكر حوالي الساعة 6 صباحًا، وكان الناس ينتظرونني هناك في المطار، أنا مدرب منذ عشرين عامًا ولم أعرف سوى فريقين قبل الأهلي.. لذلك هذا الترحيب شيء لا ينسى."

وأضاف: "استغرق الأمر مني يوما لقبول عرض الأهلي.. وهذا وقت طويل! كنت أرغب في تجربة ذلك الأمر، عندما تدرب في بلد وفي نادٍ لفترة طويلة فأنت لا ترغب في استكمال المشوار لفترة أطول.. قضيت 8 سنوات في صن داونز، خاصة عندما تكون هناك فرصة كهذه في مكان آخر، ثماني سنوات كانت كافية لإثبات وفائي، أليس كذلك؟ أنا أحترم النادي وجمهوره في جنوب إفريقيا، لكنني أردت أن أفعل شيئًا لنفسي."