6 رعاة لفريق غزل المحلة فى الدورى الممتاز

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن رعاة فريق غزل المحلة للموسم المقبل، في بطولة الدوري الممتاز موسم 2020-2021.

وفي حضور هشام توفيق وزير القوى العاملة، والكابتن مصطفى عبده نجم الأهلي السابق تم الإعلان عن 6 رعاة للفريق وهي: الإسكندرية للاستثمارات والدلتا للصلب والنصر للتعمير والشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة برزنتيشن.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي: "نحن لدينا فريق كرة نريد نجاحه وهو غزل المحلة، عملنا على خطة من أجل إعادة الفريق لسابق عهده خاصة وأنه له تاريخ كبير في الكرة المصرية".

وأضاف: "نجحنا في إبرام العديد من الصفقات لدعم الفريق حسب رغبات الجهاز الفني الذي يريد النجاح للفريق، ولا بد أن أوجه الشكر للعديد من الشركات الراعية وعلى رأسها بريزنتيشن لمساهمتهم ومساعدتهم للنادي".

وأكمل: "لم نتعاقد مع صفقات كبيرة في المال من أجل أن تكون على نفس المستوى، ولا يتشتت باقي اللاعبين من الزيادة في العقود وتطبيق مبدأ المساوات".

وشدد: "نجحنا في تطوير ملعب المحلة وغرف الملابس والحمامات، وجاهزون لاستضافة مباراة الأهلي يوم الجمعة في بطولة الدوري العام ولا بد أن أشكر جماهير نادي المحلة على الدعم وأنا أهلاوي ولكني هشجع المحلة في الدوري".