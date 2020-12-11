6 رعاة لفريق غزل المحلة فى الدورى الممتاز

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن رعاة فريق غزل المحلة للموسم المقبل، في بطولة الدوري الممتاز موسم 2020-2021.
وفي حضور هشام توفيق وزير القوى العاملة، والكابتن مصطفى عبده نجم الأهلي السابق تم الإعلان عن 6 رعاة للفريق وهي: الإسكندرية للاستثمارات والدلتا للصلب والنصر للتعمير والشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة برزنتيشن.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي: "نحن لدينا فريق كرة نريد نجاحه وهو غزل المحلة، عملنا على خطة من أجل إعادة الفريق لسابق عهده خاصة وأنه له تاريخ كبير في الكرة المصرية".
وأضاف: "نجحنا في إبرام العديد من الصفقات لدعم الفريق حسب رغبات الجهاز الفني الذي يريد النجاح للفريق، ولا بد أن أوجه الشكر للعديد من الشركات الراعية وعلى رأسها بريزنتيشن لمساهمتهم ومساعدتهم للنادي".
وأكمل: "لم نتعاقد مع صفقات كبيرة في المال من أجل أن تكون على نفس المستوى، ولا يتشتت باقي اللاعبين من الزيادة في العقود وتطبيق مبدأ المساوات".
وشدد: "نجحنا في تطوير ملعب المحلة وغرف الملابس والحمامات، وجاهزون لاستضافة مباراة الأهلي يوم الجمعة في بطولة الدوري العام ولا بد أن أشكر جماهير نادي المحلة على الدعم وأنا أهلاوي ولكني هشجع المحلة في الدوري".
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال تولى مصطفى عبده نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر منصب رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم خلال الفترة القادمة.
وكان فريق غزل المحلة صعد إلى الدورى الممتاز ممثلا عن مجموعة بحري بدورى القسم الثاني.
وأكد وزير قطاع الأعمال أن شركة غزل المحلة لكرة القدم ستكون متواجدة في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي: هناك مشاريع لتطوير نادي غزل المحلة ودعم كرة القدم لتقديم مستوى جيد خلال الفترة المقبلة في الدوري الممتاز.
وفي وقت سابق أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال استمرار خالد عيد علي رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي غزل المحلة بعد الصعود للدوري الممتاز.
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