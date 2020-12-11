صدمة للمصريين.. فيفا يكشف القائمة المختصرة للمرشحين لـ جائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المرشحة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020. وضمت القائمة المختصرة 3 لاعبين وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني. وخرج محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي من القائمة المختصرة رغم تتويجه مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي. وسيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بالجائزة في حفل افتراضي يوم 17 ديسمبر المقبل.

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