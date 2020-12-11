خاص.. فييرا يتحفظ على ضم الحضري للجهاز الفني للنجم الساحلي

تحفظ البرازيلي جورفان فييرا مدرب النجم الرياضي الساحلي، على التعاقد مع عصام الحضري لتولي منصب مدرب الحراس في الفريق.

ويحاول مسئولو النجم الساحلي إثناء فييرا عن قراره، خاصة بعد أن كانوا قد رحبوا بالفعل بالحضري في الجهاز الفني للفريق.

وأعلن عصام الحضري اعتزاله كرة القدم منذ بضعة أيام، بعد مسيرة في الملاعب استمرت لأكثر من 20 عامًا.

قال عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر سابقا : "أنتظر تلك المداخلة منذ أمس خصوصا أن الشناوي شخصية جميلة وأدائه في هذا الموسم ممتاز وبرشحه ياخد أحسن لاعب في الموسم مش أحسن حارس مرمى فقط". وأضاف عصام الحضري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، أن حراس المرمي يأخذون أفضل لاعب وحصل قبل ذلك في كأس العالم في اليابان وكوريا لافتا إلى أن الشناوي لدية طاقة بسبب لعب المباريات باستمرار ومتتالية ومن الصعب أن اقتنع بحارس مرمى واقتنعت بالشناوي كأنه أنا. وأوضح عصام الحصري ، أن الشناوي وأبو جبل أدائهما ممتاز ولديهم ثقة وطاقة واقتنع بجنش مؤكدا أن الحراس الدوليين لهم مستويات كبيرة. وفي ذلك الصدد تابع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه حريص على تعليم اللاعبين الناشئين على أهمية المكسب، والتعادل في المباراة شيء خطير ولا بد من مراجعة وتقديم الأفضل حتى لو في الدقيقة الـ 90. وأضاف أن الدقيقة الـ 90 تشكل خطرا وتوترا للفريقين خاصة في التعادل، لأن الكل يركز على إحراز هدف في أي وقت. وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: «روح اللاعبين في الملعب مهم جدا، ليكون المكسب قريبا وهذا ما يميز لاعيبة الأهلي لأن لديهم اعتقادا دائما بالمكسب حتى لو في آخر دقيقة». وأشار إلى أن لاعبى الأهلي عندهم روح قتالية عالية في الملعب ولديهم إصرار في المكسب خاصة في البطولات المهمة. من ناحية أخرى كشف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة لحظات رفع الكأس مع مؤمن زكريا. وقال محمد الشناوي،: "النادي الأهلي علمنا أن التعادل بالنسبة لنا خسارة وكنا نبكي بعد التعادل ومع دخول أي بطولة لازم نكسبها لأن المركز الثاني زي الأخير". وأضاف محمد الشناوي: "بطولة أفريقيا هذا العام كانت في غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره وبطولة أفريقيا كانت حلما كبيرا بالنسبة لنا ولا يصح ان نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة ". وتابع الشناوي: "كان عندي يقين الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لمؤمن زكريا بطولة أفريقيا بتاعتك وانت اللي هترفع الكأس"، مضيفا:" بعد حصولي على الكأس انتظرت مجيئ مؤمن زكريا من أجل قيامه برفع الكأس وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي ".

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