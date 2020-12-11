بعد الفوز على إنبي في افتتاحية الدوري.. سامي الشيشيني: ما زلنا في البداية

وقال "الشيشينى ": "إننا مازلنا فى البداية، ونبدأ الاستعداد لطلائع الجيش من السبت، بمباراة ودية، وغلق صفحة لقاء نادي إنبي؛ لتحقيق أفضل النتائج بالفترة القادمة .
وأشار الشيشينى إلى "أن هدفنا تجهيز كل اللاعبين، فالمشوار طويل بالدورى الممتاز، والمتغيرات كثيرة، ولا بد من الاستعداد الجيد لكافة الظروف.
وأكد أننا نسعى لتقديم الأفضل، ولن نكون مطمعا لفرق الدورى، وسنؤكد أن بقاء أسوان بالدورى؛ جاء لأن الفريق يستحقه.
واختتم حديثه، مشيرا إلى أن الفوز تحقق اليوم بإلتزام اللاعبين وتوظيف الخبرات،حيث أن البدايات الموفقة تساعد الفريق فى هدف حصد وتجميع النقاط وهذا ضرورى فى الدور الأول.
يذكر أن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي قد أعلن القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2020/ 2021.
وجاءت القائمة كالتالي: ١-طلعت عبدالوهاب علي ٢-أحمد سالم صافى ٣-عبدالوهاب إسماعيل جلال ٤-محمد خليفة إبراهيم ٥-محمد جابر محمد ٦-محمود محمد طاهر شبانة ٧-محمد إبراهيم محمد ٨-إسلام محمد كمال ٩-عمرو محمد حسن الحلوانى ١٠-محمود صلاح عبدالناصر ١١-إسلام محمد محمد ١٢-أحمد محمد فتحى ١٣-أحمد أيمن أحمد ١٤-خالد وليد محمد ١٥-جون أفرى ١٦-محمد جمال عبدالمنعم بدر ١٧-محمد عثمان العشرى ١٨-هيثم محمد أحمد ١٩- عبدالله علي محمد سنجهاوى ٢٠-أحمد خالد السيد ٢١-محمد أسامه حسن ٢٢-أحمد سعيد محمد ٢٣-أحمد إبراهيم عبدالعزيز ٢٤- سولمون منساه ٢٥-أحمد سيد موسي ٢٦- عمر محمد مصطفي ٢٧-عمر وائل عبدالسميع ٢٨-أحمد محمد عيد (2000) ٢٩-رشدى أشرف محمد (1999) ٣٠-محمد محمود رجب (1999) ٣١-عمرو ناصر فراج (1999) ٣٢-يوسف أسامه نبيه (2000) ٣٣-إبراهيم عبود حسن (2000) ٣٤-خالد أحمد السيد (1999) ٣٥-عمرو عبدالله علي عبدالله .
وسبق أن أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020. وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: "سامى الشيشيني مدربا عاما.. أمير عبد العزيز مدربا.. أحمد مصطفى بيبو مدربا.. أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى.. أحمد كمال مخطط أحمال.. سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى.. الدكتور محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل.. وليد عبد الغفار مدلكا.. محمد عبد الموجود مدلكا.. محمد رجب مدير إداري.. مصطفى الشرقاوي إداريا.. محمود سمكة إداريا.. فاروق زياد إداريا".
يشار إلى أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق أحمد كشرى، وقرر اختيار سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2020- 2021.
واستعد الفريق الأسواني للدوري الممتاز بخوض 8 وديات في معسكر الفريق بالمركز الأوليمبي بالمعادي، حقق الفوز بالمواجهة الودية الأولي أمام فريق النجوم بهدفين نظيفين أحرزهما عمرو ناصر . كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الفوز على نظيره فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثانى المباريات الودية، أحرزها كريم الطيب "هدف" وعمرو ناصر "هدفين".
وخسر الفريق الأسواني المواجهة الودية الثالثة أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 1 - 4 وحقق الفوز في رابع المباريات التجريبية على جولدى 5 - 0 ،سجلها "هيثم الفيل ،والنيجيرى ألكو بالة هدفين،وعمرو ناصر هدف ،ومحمد جمال بيبو هدفا ركلة جزاء .
كما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المواجهة الودية الخامسة أمام فريق سيراميكا الصاعد حديثا للممتاز بهدف للاشيء.
وتعادل الفريق بسادس الوديات أمام فريق وادي دجلة بهدفين لهدفين ،استعدادا للدوري الممتاز.
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