بعد الفوز على إنبي في افتتاحية الدوري.. سامي الشيشيني: ما زلنا في البداية

قدَّم سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إسوان، الشكر إلى مجلس إدارة النادي، للمساندة والدعم المستمر للفريق، لتحقيق حلم وآمال جماهير زهرة الجنوب.

وقال "الشيشينى ": "إننا مازلنا فى البداية، ونبدأ الاستعداد لطلائع الجيش من السبت، بمباراة ودية، وغلق صفحة لقاء نادي إنبي؛ لتحقيق أفضل النتائج بالفترة القادمة .

وأشار الشيشينى إلى "أن هدفنا تجهيز كل اللاعبين، فالمشوار طويل بالدورى الممتاز، والمتغيرات كثيرة، ولا بد من الاستعداد الجيد لكافة الظروف.

وأكد أننا نسعى لتقديم الأفضل، ولن نكون مطمعا لفرق الدورى، وسنؤكد أن بقاء أسوان بالدورى؛ جاء لأن الفريق يستحقه.

واختتم حديثه، مشيرا إلى أن الفوز تحقق اليوم بإلتزام اللاعبين وتوظيف الخبرات،حيث أن البدايات الموفقة تساعد الفريق فى هدف حصد وتجميع النقاط وهذا ضرورى فى الدور الأول.

يذكر أن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي قد أعلن القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2020/ 2021.

وجاءت القائمة كالتالي: ١-طلعت عبدالوهاب علي ٢-أحمد سالم صافى ٣-عبدالوهاب إسماعيل جلال ٤-محمد خليفة إبراهيم ٥-محمد جابر محمد ٦-محمود محمد طاهر شبانة ٧-محمد إبراهيم محمد ٨-إسلام محمد كمال ٩-عمرو محمد حسن الحلوانى ١٠-محمود صلاح عبدالناصر ١١-إسلام محمد محمد ١٢-أحمد محمد فتحى ١٣-أحمد أيمن أحمد ١٤-خالد وليد محمد ١٥-جون أفرى ١٦-محمد جمال عبدالمنعم بدر ١٧-محمد عثمان العشرى ١٨-هيثم محمد أحمد ١٩- عبدالله علي محمد سنجهاوى ٢٠-أحمد خالد السيد ٢١-محمد أسامه حسن ٢٢-أحمد سعيد محمد ٢٣-أحمد إبراهيم عبدالعزيز ٢٤- سولمون منساه ٢٥-أحمد سيد موسي ٢٦- عمر محمد مصطفي ٢٧-عمر وائل عبدالسميع ٢٨-أحمد محمد عيد (2000) ٢٩-رشدى أشرف محمد (1999) ٣٠-محمد محمود رجب (1999) ٣١-عمرو ناصر فراج (1999) ٣٢-يوسف أسامه نبيه (2000) ٣٣-إبراهيم عبود حسن (2000) ٣٤-خالد أحمد السيد (1999) ٣٥-عمرو عبدالله علي عبدالله .

وسبق أن أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020. وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: "سامى الشيشيني مدربا عاما.. أمير عبد العزيز مدربا.. أحمد مصطفى بيبو مدربا.. أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى.. أحمد كمال مخطط أحمال.. سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى.. الدكتور محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل.. وليد عبد الغفار مدلكا.. محمد عبد الموجود مدلكا.. محمد رجب مدير إداري.. مصطفى الشرقاوي إداريا.. محمود سمكة إداريا.. فاروق زياد إداريا".

يشار إلى أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق أحمد كشرى، وقرر اختيار سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2020- 2021.

واستعد الفريق الأسواني للدوري الممتاز بخوض 8 وديات في معسكر الفريق بالمركز الأوليمبي بالمعادي، حقق الفوز بالمواجهة الودية الأولي أمام فريق النجوم بهدفين نظيفين أحرزهما عمرو ناصر . كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الفوز على نظيره فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثانى المباريات الودية، أحرزها كريم الطيب "هدف" وعمرو ناصر "هدفين".