حجازي أساسيًا.. تشكيل فريق اتحاد جدة أمام الشباب بالدوري السعودي

يتواجد الدولي أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة السعودي، أساسيًا في تشكيل فريقه لمواجهة نادي الشباب اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة، في الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل فريق اتحاد جدة الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: سعود، حجازي، زياد المولد، مهند.

خط الوسط: هنريكي، المالكي، البيشي، رومارينهو، رودريجيز.

خط الهجوم: بيجوفيتش.

ويحتل فريق إتحاد جدة المركز السادس برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل فريق الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة ، من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.