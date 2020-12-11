الدوري المصري.. حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة بيراميدز

قائمة الاتحاد السكندرى:
حراسة المرمي: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.
خط الدفاع : محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيي، السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق.
خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل مانجا، عبد السميع إبراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، احمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه
خط الهجوم : خالد قمر، أحمد راشد، ويليامز روماريو. ويأمل حسام حسن في تحقيق الفوز في اولي جولات اادوري المصري وتحقيق البطولات من اجل اسعاد حماهير زعيم الثغر.
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