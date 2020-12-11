الفيصلي يفوز على الرائد 2-0 بالدوري السعودي

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق حسين الشويش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 من عمر الشوط الاول ، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق أوجوستو في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني واللقاء.
ورفع فريق الفيصلي رصيده إلى النقطة الثالثة عشر في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد الرائد عند النقطة العاشرة في المركز العاشر من ترتيب الدوري السعودي الممتاز للمحترفين.
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