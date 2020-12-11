أسرع هدف بالدوري.. طلائع الجيش يتعادل مع الجونة

انتهت المباراة التي جمعت بين فريق طلائع الجيش أمام منافسه الجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت علي ملعب الجهاز الرياضي العسكري ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل والتر بولاليا مهاجم الجونة الهدف الأول لفريقه أمام منافسه طلائع الجيش بعد 18 ثانية فقط من انطلاق المباراة وتعادل فريق الطلائع عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 69 من أول ضربة جزاء تحتسب في الدوري 2020-2021 .

ودخل والتر قائمة أسرع هدف في الدوري المصري التي يتصدرها أحمد علي لاعب فريق البنك الأهلي الحالي بعد 11.2 ثانية.

وجاء ترتيب أسرع أهداف الدورى المصرى كالتالي:

2- حسام باولو نادي سموحة بعد 12 ثانية في شباك المصري البورسعيدي 2015-2016

3- عبدالحميد حسن نجم انبي بعد 13 ثانية في شباك غزل المحلة موسم 2005-2006

4- ايمن يونس نجم الزمالك السابق بعد 14 ثانية فقط في شباك السويس موسم 1990-1991

5- أحمد عبد الرؤوف لاعب وادي دجلة بعد 18 ثانية فقط في شباك فريق المقاولون العرب

6- محمد بسيونى لاعب انبي بعد 21 ثانية في شباك الزمالك موسم 2019-2020