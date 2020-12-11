القادسية يفوز على العين 2-1 بالدوري السعودي

نجح فريق القادسية بالفوز على نظيره نادي العين ، بنتيجة 2-1 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ، في إطار الجولة الثامنة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان .

وجاءت أهداف اللقاء في البداية عن طريق كيسانجا بارتولومو في الدقيقة 36 لصالح فريق العين ، بينما جاءت أهداف القادسية عن طريق حسن محمد العمري في الدقائق 38 ، 79 من عمر اللقاء .

ورفع فريق القادسية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس ، بينما توقف رصيد فريق العين عند النقطة السابعة في المركز الثالث عشر ، من ترتيب الدوري السعودي الممتاز للمحترفين.