تفاصيل إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

كشف معتز البطاوي المشرف العام علي فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن طبيعة حالة صالح جمعة في المدرج قبل انطلاق المباراة امام فريق الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى الممتاز .

وأضاف البطاوي في تصريحات صحفية: التحليل الاخير لصالح جمعه جاء بالاعادة لأنه كان مصابا حينما كان في النادي الأهلي بفيروس كورونا ثم شفي منه وخضع لتحليل ليثبت سلبيته وخضع أمس لتحليل لتأتي نتيجته ايجابية وطلب الأطباء إعادته.

وأشار البطاوي إلى أن صالح جمعة حضر في المدرجات وجلس منفردا وبعدها غادر لعدم ظهور نتيجة التحليل وخروجه من قائمة المباراة، قائلا: "لم تظهر اي اعراض علي اللاعب منذ الانضمام الينا وكان يشارك بشكل طبيعي في التدريبات وسنعيد التحليل في وقت لاحق".