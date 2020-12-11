بني ياس يكتسح حتا 3-0 بالدوري الإماراتي

نجح فريق بني ياس في الفوز على نظيره حتا ، بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي الممتاز.

وجاءت أهداف اللقاء في البداية عن طريق سهيل أحمد النوبي في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني ، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 76 ، وجاء الهدف الثالث والأخير عن طريق ايفوكوفيتش في الدقيقة 86 من عمر المباراة .

ورفع فريق بني ياس رصيده إلى النقطة السادسة عشر في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد نادي حتا عند نقطة وحيدة متذيلًا ترتيب الدوري الإماراتي الممتاز.