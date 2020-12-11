أليسون ينافس نوير وأوبلاك على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" عن القائمة المختصرة لحراس المرمى المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2020. وشهدت القائمة تواجد 3 حراس وهم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، والألماني مانويل نويل حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني. وسيتم الإعلان عن الحارس الفائز بالجائزة في حفل افتراضي يوم 17 ديسمبر. وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" عن القائمة المختصرة للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020. وشهدت القائمة تواجد 3 مدربين هم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ومواطنه هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، والأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" عن القائمة المرشحة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020. وضمت القائمة المختصرة 3 لاعبين هم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني. وخرج محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي من القائمة المختصرة رغم تتويجه مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

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