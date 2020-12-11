نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواجد أمني مكثف أمام نادي الزمالك.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجدت قوات الأمن بشكل كبير أمام نادي الزمالك، خوفا حدوث أعمال عنف، بعدما تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالنادي لاعتداء من جانب بعض المشجعين.

ووقع الاعتداء على يونس، ظهر اليوم، عقب تحطيم زجاج سيارته الأمر الذي أصابه بعدة جروح.

وتتواجدت تعزيزات أمنية أمام النادي في ظل الوضع الانتقالي الذي تعيشه القلعة البيضاء بوجود لجنة مؤقتة تدير النادي عقب إيقاف مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وإبعاده بسبب وجود مخالفات مالية.