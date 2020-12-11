نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش والجونة فيةالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين طلائع الجيش والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحل الجونة ضيفاً على نظيره طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الأسبوع الأول بالدوري.

احرز اهداف اللقاء كلا من والتير بواليا في الشوط الأول، بينما استطاع احمد سمير ادراك التعادل لطلائع الجيش في الشوط الثاني.

بدأ الفريق الضيف اللقاء ضاغطا واستطاع ان ينهي الشوط الاول متقدما ، ومع بداية الشوط الثاني ظهر طلائع الجيش بشكل اكثر ضغطا على الخصم قبل ان يدرك التعادل، وسط تألق لحارسي الفريقين.

بدأ الجونة اللقاء بتشكيل ضم كلاً من:

احمد عادل - جوزيف نغويم - محمد نجيب - محمود الجزار - الآن كيمبادا - نور السيد - سيرجي اكا - عمرو بركات - الشبراوي، عموري - والتر بواليا.

بينما دفع طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بكلا من:

محمد بسام - أحمد سمير - على الفيل - مصطفي الزناري - أحمد عبد الرحمن زولا - فرانك نجونجا - محمد ناصف - عمرو مرعي - مهند لاشين - إسلام محارب - ناصر منسي .