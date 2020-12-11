نجوم 2005 و2006 يفوزان على العياط والشيخ زايد

نجح فريق نادي النجوم تحت 14 سنة "مواليد 2006" بقيادة المدرب مهند إبراهيم في الفوز على نادي الشيخ زايد بسداسية مقابل ثلاثة أهداف على ملعب نادي النجوم بأكتوبر في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بتصفيات منطقة الجيزة المؤهلة لدوري قطاعات القاهرة الكبرى.

وفي باقي مباريات المجموعة الرابعة فاز نادي الشرقية للدخان على مركز شباب أم خنان بعشرة أهداف نظيفة على ملعب نادي جرين ستار، بينما تعادل مركز شباب كفر طهرمس مع نادي الدقي بثلاثة أهداف لمثلهما على ملعب نادي إيجيلز.

كما نجح نادي النجوم تحت 15 سنة "مواليد 2005" بقيادة المدرب محمد الشيخ في الفوز على نادي العياط بخماسية نظيفة على ملعب نادي النجوم بأكتوبر ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بتصفيات منطقة الجيزة المؤهلة لدوري قطاعات القاهرة الكبرى.

وفي باقي مباريات المجموعة الثانية فاز نادي الزمالك على نادي الإعلاميين بخمسة أهداف نظيفة على ملعب نادي الزمالك ، كما تعادل مركز شباب كرداسة مع نادي سيراميكا سلبيا بدون أهداف على ملعب حسام عاشور بمنيل شيحة.

يذكر أن الجهاز الفني لقطاع الناشئين بنادي النجوم يتكون من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على القطاع ، أحمد المحمدي مديرا فنيا ، مصطفى سليمان مدرب حراس المرمى ، أحمد ماهر إداري ، محمود سمير طبيب.