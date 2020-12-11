انتهى الشوط الأول بين فريقي الإتحاد والشباب بتقدم الأول بهدف نظيف عن طريق بيجوفيتش في الدقيقة 18 من عمر النصف الأول للمباراة ، في منافسات الدوري السعودي.
وتواجد الدولي أحمد حجازي مدافع نادي إتحاد جدة السعودي، أساسيًا في تشكيل فريقه لمواجهة نادي الشباب اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كاس الامير محمد بن سلمان.
وجاء تشكيل فريق اتحاد جدة الرسمي كالتالي:
حراسة المرمى: جروهي.
خط الدفاع: سعود، حجازي، زياد المولد، مهند.
خط الوسط: هنريكي، المالكي، البيشي، رومارينهو، رودريجيز.
خط الهجوم: بيجوفيتش.
ويحتل فريق إتحاد جدة المركز السادس برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل فريق الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة ، من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة حجازي.. الاتحاد السعودي يتقدم على الشباب بهدف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.