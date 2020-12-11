ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي.. ماذا قدم المرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المرشحة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وضمت القائمة المختصرة 3 لاعبين وهم "البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني".

وخرج محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي من القائمة المختصرة رغم تتويجه مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وسيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بالجائزة في حفل افتراضي يوم 17 ديسمبر المقبل.

ونستعرض في هذا التقرير، ما قدمه المرشحون الثلاثة للفوز بالجائزة هذا العام.

ليونيل ميسي

هو اللاعب الوحيد من المرشحين الذي لم يتوج بأي جائزة مع فريقه هذا العام.. أدائه لم يكن الأفضل كحال فريقه برشلونة الذي خرج خالي الوفاض الموسم المنقضي ومازالت معاناته مستمرة هذا الموسم.

خاض ميسي هذا العام 38 مباراة مع برشلونة.. 24 الموسم الماضي و14 الموسم الحالي

في مباريات الموسم الماضي مع برشلونة هذا العام، سجل ميسي 16 هدفًا، وصنع لزملائه 18 اخرى، أما في الموسم الحالي فأحرز 7 أهداف وصنع 4 فقط.

إجمالًا هذا العام لعب ميسي 38 مباراة، أحرز فيهم 23 هدفًا وصنع 22 هدفا.

خرج ميسي الموسم الماضي خالي الوفاض كما ذكرنا.. مركز ثاني مع برشلونة في الدوري الإسباني.. خسارة كأس السوبر الإسباني من دور نصف النهائي على يد ألتتيكو مدريد.. خسارة كأس إسبانيا من دور ربع النهائي على يد أتلتيك بيلباو.. خسارة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي بهزيمة مدوية من بايرن ميونخ بثمانية أهداف.

كان هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي بـ 25 هدفا وأكثر من صنع أهداف في الليجا

كريستيانو رونالدو

خاض رونالدو هذا العام مع يوفنتوس 34 مباراة.. 24 مباراة الموسم الماضي.. 10 الموسم الحالي

في مباريات الموسم الماضي مع يوفنتوس هذا العام، سجل رونالدو 25 هدفًا وصنع لزملائه 5 أهداف، أما في الموسم الحالي، فأحرز 12 هدفًا وصنع هدف وحيد فقط.

إجمالا هذا العام مع يوفنتوس، لعب رونالدو 34 مباراة، أحرز فيهم 37 هدفًا، وصنع 6 أهداف.

توج رونالدو مع يوفنتوس الموسم الماضي ببطولة الدوري الإيطالي.. خسر كأس إيطاليا في المباراة النهائية أمام نابولي، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد أولمبيك ليون الفرنسي.

حصد المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الموسم الماضي

روبرت ليفاندوفسكي

خاض ليفاندوفسكي هذا العام مع بايرن ميونخ 36 مباراة.. 21 مباراة الموسم الماضي، و 15 مباراة الموسم الحالي

في مباريات الموسم الماضي مع بايرن ميونخ هذا العام، سجل ليفاندوفسكي 25 هدفًا وصنع 8 أهداف.. أما في الموسم الحالي، فأحرز 15 هدفًا وصنع 5 أهداف

إجمالًا هذا العام مع بايرن ميونخ.. لعب ليفاندوفسكي 36 مباراة، أحرز فيهم 49 هدفًا وصنع 13 اخرى.

كان ليفاندوفسكي الأنجح هذا العام.. توج مع بايرن ميونخ ببطولات الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، كما كان هداف الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وثاني الهدافين في جائزة الحذاء الذهبي.