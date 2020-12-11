15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الانتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا وتألق الحراس

شهدت الربع ساعة الاولى من المباراة بين فريق الانتاج الحربي ومنافسه سيراميكا كليوباترا، استمرار التعادل السلبي بينهما في المباراة المقامة علي ملعب الاول ضمن منافسات الجولة الاولي من مسابقة الدورى الممتاز .

وتألق حارس مرمي فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي.

كما تألق محمد الغندور حارس الانتاج الحربي في التصدي لكرة شريف دابو.

وسنحت الفرصة الاول لسيراميكا كليوباترا للتسديد عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 13 ولكنه سددها خارج المرمي .

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي.

ويغيب صالح جمعة عن قائمة المباراة وذلك لإصابته بفيروس كورونا المستجد .

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في الدوري الممتاز، آملا في تحقيق أهداف المؤسسة العريقة في أول موسم في الدورى الممتاز.