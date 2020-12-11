نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتكب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي السابق ونادي سيراميكا كليوباتر الحالي فعلًا سيئًا خلال مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي والمقامة حاليا على ستاد السلام الدولي.

ويواجه سيراميكا كليوباترا مضيفه الإنتاج الحربي على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

صالح جمعة ظهر في مقصورة ستاد السلام الدولي دون أن يرتدي الكمامة أو يتواجد في العزل رغم إعلان ناديه اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة غياب صالح جمعة عن مباراة الإنتاج الحربي بسبب إصابته بفيروس كورونا حيث من المقرر أن يخضع اللاعب للعزل المنزلي وفقا لبروتوكول الصحة.