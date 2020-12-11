نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع حسين الشحات، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، لجراحة في قدمه، صباح اليوم الجمعة، تغيب على إثرها عن تدريبات فريق الكرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

وأجرى الشحات الجراحة بأحد مستشفيات القاهرة، اليوم الجمعة، ويغيب عن الفريق لمدة 10 أيام، على أن ينتظم في تدريبات الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له الثامن والعشرون من الشهر الجاري بالجولة الرابعة للدوري.

ويواجه الأهلي نظيره المقاصة، مساء الأحد المقبل، في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز في موسمها الجديد 2020-2021.