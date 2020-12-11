نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة رسميا عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم "THE BEST" لعام 2020.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ قليل القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة لجائزة أفضل مدرب في العالم والتي كانت مكونة من: "يورجن كلوب مدرب ليفربول، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، وهانز فيليك مدرب بايرن ميونخ".

ومن المقرر إقامة حفل إفتراضي لتوزيع جوائز الأفضل في العالم "the best" يوم 17 ديسمبر الجاري وذلك حسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.