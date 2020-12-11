نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهات ريال مدريد وبرشلونة وليفربول المحتملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تم تحديد موعد قرعه دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا تلك البطولة الأولى في العالم التي تحظي بملايين المتابعين من حول العالم، والمواجهات المنتظرة من ريال مدريد وبرشلونة وليفربول المتحملة لقوة الفرق المتنافسة في تلك البطولة الأغلى في العالم والتي يشارك فيها أقوي وأعظم لاعبي العالم فى تلك الفترة، مثل ميسي ورونالدو وصلاح وابراهيموفيتش ونيمار ومبابى ودبروين وغيرهم من نجوم النخبة واللاعبين المختارين حول العالم.

وتتجه انظار المتابعين حول العالم والشغوفين بالساحرة المستديرة وخاصة البطولة الاقوي في العالم دوري ابطال اوروبا حيث ينتظر الملايين من عشاق تلك البطولة الموعد الذي سيجري فيه قرعه مباريات دور ثمن النهائي.

ريال مدريد وبروسيا مونشجلادباخ في دوري مجموعات بطولة اوروبا

استطاع ريال مدريد أن ينتصر علي فريق بروسيا مونشجلادباخ الألماني، بنتيجة هدفين للاشيء، أحرزهم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، في الدقيقة التاسعة، والدقيقة الثانية والثلاثون من أحداث شوط المباراة الأول، وشهدت المباراة استفاقة للاعبي الملكي بعد الإخفاقات الأخيرة في تلك المجموعة التي تضم شاختار دونستيك الأوكراني، وفريق أنتر ميلان الإيطالي.

موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020/2021

حدد الاتحاد الأوربي لكرة القدم يويفا، عبر صفحته الرسمية على الإنترنت موعد إجراء قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوربا للموسم الحالي، يوم 14 ديسمبر وذلك في مقر الإتحاد الأوربي في مدينو نيون في سويسرا، وسوف يتم إجراء القرعة الساعة الثانية ظهراً، بتوقيت مكة المكرمة.

مواجهات ريال مدريد في دور ال16 من دوري أبطال أوربا

وبعد صعود ريال مدريد وتصدره لمجموعته رفقة فريق بروسيا مونشجلادباغ الألماني، ومن المتوقع أن تسفر قرعة دور الستة عشر عن مواجهة الريال مع احد تلك الفرق بعد استبعاد أوائل المجموعات وفرق الدولة الواحدة، وتلك الفرق هي ( بورتو البرتغالي، اتلانتا الإيطالي، لاتسيو الإيطالي، لايبزغ الألماني).

مواجهات الفرق المتأهلة المحتملة في دور ثمن النهائي

برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

من المتوقع أن تشهد تلك القرعة مواجهات ثأرية، بعد إجراء القرعة فمن المحتمل حدوث مواجهة قوية بين بايرن ميونخ الألماني متصدر مجوعته مع برشلونة الأسباني، والذي حل ثانياً في مجموعته بعد فريق السيدة العجوز يوفنتوس الإيطالي، يذكر أن آخر مواجهة كانت بين برشلونة، وبايرن ميونخ، انتهت بنتيجة كارثية بفوز البافارى بثمانية أهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوربا، العام السابق.

ليفربول وأتلتيكو مدريد

تلك المواجهة الثأرية والتي ينتظرها عشاق ليفربول، بعد موقعة الانفيلد وإحراج اتلتيكو مدريد للفريق الإنجليزي العريق، وإبعاده عن المنافسة على البطولة العام الماضي، والفوز علية بنتيجة 3-1 في معقل الفريق الإنجليزي الانفيلد.