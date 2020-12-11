بن رحمة يقود تشكيل وست هام أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

أعلن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ليدز يونايتد في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز. وشهد التشكيل المشاركة الأولي للجزائري سعيد بن رحمة أساسيا للمرة الأولي منذ انضمامه للفريق. وجاء تشكيل وست هام كالآتي: في حراسة المرمي : فابيناسكي خط الدفاع: كوفال - أوجبونا - بالبوينا - كريسويل خط الوسط : رايس - سوسياك - فورناليس خط الهجوم : بن رحمة - بوين - هالير وتقام المبارة في تمام العاشرة مساء يتوقيت القاهرة. يذكر أن بن رحمة انتقل لوست هام في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية قادما من برينتفورد

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