موعد ظهوره.. مدحت شلبي يعود من جديد لـ قناة أون تايم سبورت

أعلنت قناة أون تايم سبورتس، عودة الاعلامي مدجت شلبي عبر شاشتها فى برنامج جديد بسم "مساء أون تايم" .
ونشرت صفحة القناة، عبر الفيسبوك، بالصوت والصورة قائلة: "ماركة مسجلة"، الجنرال مدحت شلبي يعود لكم من جديد عبر برنامج #مساء_ONTime من الثلاثاء إلى الخميس في الحادية عشرة مساءً على #ONTime_Sports2".
وسيظهر مدحت شلبي عبر قناة أون تايم من الثلاثاء حتى يوم الخميس .
وأعلن الاعلامي ابراهيم فايق عن تعديل مواعيد برنامجه "جمهور التالتة " ليبدأ من يوم الجمعة حتي الاثنين.
وكان احدث ظهور لـ الإعلامي مدحت شلبي عندما كان معلقا عبر مباراة الزمالك والاهلي فى نهائي دوري ابطال افريقيا .
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