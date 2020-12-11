بعد ظهوره مع الخطيب .. هيثم فاروق لـ ميدو: بانوا بانوا على أصلكوا بانوا

سخر هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، من أحمد حسام ميدو، لاعب الأبيض السابق، بعدما نشر صورة له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان ميدو نشر صورة تجمعه بالخطيب منذ قليل معلقا عليها: "مع بيبو في نص البحر".

ليرد هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: ‏علي الرغم من انها لم تكن مطربة إلا أنها أهدت لنا واحدة من أجمل الأغاني المصرية سعاد حسني في رائعة ( بانوا بانوا علي اصلكوا بانوا ).

شعار المرحلة الحالية مصلحتي وبس".

ونال أحمد حسام ميدو العديد من الانتقادات من قبل جماهير الزمالك، عبر نشر صورا له مع الخطيب، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وفرج عامر رئيس نادي سموحة.