زهقنا.. عماد متعب يوجه رسالة قوية لـ صالح جمعة ..فيديو

وجه عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية لـ صالح جمعة المنضم حديثا لنادي سيراميكا كليوباترا .

وقال متعب عبر قناة اون تايم، حزين على صالح جمعة انتقده على ما يفعله بنفسه لأنني أحبه بشدة كلاعب وأتمنى أن يعود سريعا لمستواه الذي ننتظره جميعا.

وشدد متعب، أن لا يصح أن يمر 5 سنوات ونكرر نفس الكلام بأننا نتنمى عودة صالح جمعة لمستواه المعروف.

وأضاف: لن تجد أى شخص ليصبر عليك طويلا فى تلك الفترة، وأؤكد لك للمرة المليون ربنا أعطاك نعمة لتحافظ عليها وأي لاعب يعلن الاعتزال يتمنى أن يعود للملاعب مرة ثانية.

وواصل: أتمنى أن يركز صالح فى تلك الفترة وأن يحافظ على نفسه، وأي شخص معرض أن يصاب بـ كورونا، ولكن ما حدث معه كنوع من الاستهتار وعدم الخوف على نفسك.

واختتم عماد متعب، أن صالح جمعة أصيب بـ كورونا منذ أسبوعين ولا بد أن يتوخى الحذر، معلقا "زهقنا" من الحديث عن صالح خارج الملعب.