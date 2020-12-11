نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا ضد طارق يحيي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، إيقاف طارق يحيى، نجم الفريق السابق ورئيس قطاع الناشئين، من دخول مقر النادي، بعد هجومه أمس، على اللجنة المسؤولة عن إدارة شؤون النادي.

وتم إبلاغ أمن النادي، بمنع طارق يحيى من الدخول بصفته رئيسا لقطاع الناشئين أو عضوا بالجمعية العمومية.

وقامت اللجنة بالتحقيق مع طارق يحيى اليوم الخميس، بمقر النادي، حيث وُجهت له تهمة التهكم على اللجنة الثلاثية، وهو ما نفاه، مؤكدا أن تصريحاته جاءت من منطلق انتمائه للزمالك، وبناء على رأي شخصي.