نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني: يمكننا أن نؤذي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن مواجهة ريال مدريد غدًا في الديربي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

سيميوني قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"إنها مباراة جميلة للغاية بوجود لاعبين رائعين في كلا الفريقين ، كان ريال مدريد يتنافس منذ سنوات عديدة وهم يشعرون بالإعجاب بمنافسهم".

وأضاف :"هنالك لاعبون في ريال مدريد تبلغ أعمارهم 33، 34 و 35 عاما ويواصلون التنافس مع الشباب إنه أمر يستحق الإعجاب".

وتابع :"بغض النظر عن كونه منافسًا تاريخيًا، نريد أن نأخذ المباراة حيث يمكننا أن نؤذيهم وستكون مباراة رائعة للغاية".

وزاد :"ما يعجبني في زيدان ينقل الأمن والثقة للاعبين، لقد كان لاعب كرة قدم فائزًا ومدربًا فائزًا، إنه شيء مميز للقلة ويحافظ عليه بتواضع".

وأشار :"تحسن ريال مدريد في المباريات الأخيرة وقدم مباراة جيدة في إشبيلية وتحسن بشكل كبير من الناحية الدفاعية".

وأوضح :"كما يطبق الضغط في منطقة المنافس ثم يتراجع للخلف لكي يدافع والاستفادة من السرعة للاعبين خصوصًا إذا لعب فينيسيوس ورودريغو ولوكاس، أسينسيو لديه مميزات مختلفة، نحن رأينا هذا التطور لديهم في الآونة الأخيرة":