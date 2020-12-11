نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبة جديدة تعرقل إنضمام نجم بايرن ميونخ إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، في المرحلة المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ريال مدريد من بين الأندية الراغبة بقوة في ضم ألابا، إلا أن الراتب الذي يشترطه اللاعب قد يفسد الصفقة.

وتابعت الصحيفة، أن هذا الرقم هو سبب تجميد مفاوضات تجديد عقد ألابا في بايرن، وكذلك سيكون سبب توقف ريال مدريد عن الاهتمام باللاعب، لأنهم ليسوا مستعدين لدفع هذا الراتب، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي أحدثها فيروس كورونا.

ويتابع ناديا باريس سان جيرمان وتشيلسي الأوضاع جيدًا، ويبدو أن المنافسة ستقتصر بينهما على ضم اللاعب.

يذكر أن عقد ألابا ينتهي مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن هناك صعوبة في الاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد، وحدد بيني زافي، وكيل ألابا، 20 مليون يورو راتبًا للاعب في الموسم الواحد، سواء جدد عقده مع بايرن ميونخ، أو انتقل لنادٍ آخر.