نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر مغلق لزد استعدادا لمواجهة كوكاكولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم منذ قليل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في معسكر مغلق بفندق موفنبيك استعدادًا لمباراة كوكاكولا المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الرابع بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني، وخاض لاعبو زد مرانهم اليوم علي ملعب بيجاسوس قبل انتظام جميع اللاعبين في المعسكر.

وجاء هذا المعسكر، بناءاً على رغبة أسامة نبيه المدير الفني للفريق، لزيادة الانسجام بين اللاعبين ومعالجة بعض أخطاء المباريات السابقة.

ويحتل زد المركز الخامس برصيد خمس نقاط، متساويا مع النصر وبتروجيت والقناة والترسانة، جمعهم من تعادلين امام القناة وبورتو، وفوز امام النجوم.