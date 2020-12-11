نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بالفوز على الإنتاج الحربي بثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح فريق سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري الممتاز بفوز هام على حساب مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جرت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المسابقة.

تقدم سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول عن طريق شريف دابو من ركلة جزاء، بعد عرقلة شادي حسين داخل منطقة جزاء الإنتاج من معاذ الحناوي مدافع فريق العجلات الحربية.

وفي الشوط الثاني أضاف محمود نبيل الهدف الثاني للضيوف من تسديدة قوية سكنت شباك محمد عصام الغندور حارس مرمى الإنتاج الحربي.

وأتيحت لفريق الإنتاج الحربي أكثر من فرصة محققة للتهديف لكن رعونة مهاجمه باسم مرسي تسببت في عدم تحويلها إلى أهداف بالإضافة لتألق مدافعي فريق سيراميكا.

ونجح سيراميكا كليوباترا في إضافة أول ٣ نقاط له في الدوري الممتاز في أول مباراة يخوضها بعدما بعد صعوده، ليحتل صدارة الدوري الممتاز، بينما بقي الإنتاج الحربي بدون أي نقاط.