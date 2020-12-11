الهلال يجدد عقد عبدالله عطيف موسمين

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد لاعبه عبدالله عطيف مع الفريق لمدة موسمين. ونشر نادي الهلال خبر تجديد عقد لاعبه عطيف لمدة موسمين، ليستمر مع الفريق حتي نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣. وعبر عطيف عن سعادته بتجديد عقدته مؤكدا سعيه علي تحقيق مزيد من البطولات مع الفريق. ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ١٩ نقطة. ويواجه الهلال نظيره الوحدة يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

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