الرياضة

تأجيل مؤتمر تقديم صفقات المقاصة بسبب مباراة الأهلي

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قرر المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي ورئيس الشركة الراعية للنادي تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا انعقاده غدًا السبت لتقديم الجهاز الفني والصفقات الجديدة لفريق الكرة، وذلك نظرًا لارتباط الفريق بالتحضير لمباراة الأهلي المقررة اقامتها بعد غد الأحد في إطار الجولة الأولى للدوري.

وجاء قرار تأجيل المؤتمر الصحفي بعد التشاور مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وفي إطار الحرص على توفير حالة من التركيز للفريق وتجنب تشتيت اللاعبين قبل المواجهة الهامة أمام فريق الأهلي والتي يسعى الفريق لتقديم بداية جيدة من خلالها لمشواره في الموسم الجديد للدوري، ومن المقرر ان يتم عقد المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاهلي.

وأكد المهندس أحمد عبد الخالق أن لجنة الكرة بالمقاصة تعمل على توفير كل السبل وكافة احتياجات الفريق وتهيئة الظروف لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم موسم مميز، وتحقيق نتائج طيبة تقود الفريق للتواجد ضمن المربع الذهبي للدوري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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