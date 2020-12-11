تأجيل مؤتمر تقديم صفقات المقاصة بسبب مباراة الأهلي

قرر المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي ورئيس الشركة الراعية للنادي تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا انعقاده غدًا السبت لتقديم الجهاز الفني والصفقات الجديدة لفريق الكرة، وذلك نظرًا لارتباط الفريق بالتحضير لمباراة الأهلي المقررة اقامتها بعد غد الأحد في إطار الجولة الأولى للدوري.
وجاء قرار تأجيل المؤتمر الصحفي بعد التشاور مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وفي إطار الحرص على توفير حالة من التركيز للفريق وتجنب تشتيت اللاعبين قبل المواجهة الهامة أمام فريق الأهلي والتي يسعى الفريق لتقديم بداية جيدة من خلالها لمشواره في الموسم الجديد للدوري، ومن المقرر ان يتم عقد المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاهلي.
وأكد المهندس أحمد عبد الخالق أن لجنة الكرة بالمقاصة تعمل على توفير كل السبل وكافة احتياجات الفريق وتهيئة الظروف لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم موسم مميز، وتحقيق نتائج طيبة تقود الفريق للتواجد ضمن المربع الذهبي للدوري.
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