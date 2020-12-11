وأقيمت البطولة في مسابقات الكاتا الجماعي والكوجو تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي برئاسة رامي المكاوي رئيس الاتحاد وإبراهيم البكر عضو مجلس الإدارة، واللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد وعلي صبحي المدير المالي.
ووفرت دار المشاة جميع التأمينات اللازمة والإجراءات الإحترازية والتأمين الطبي في ظل انتشار فيرس كورونا، وتحت إشراف السيد مدير دار المشاة، والدكتور حسام ولاء مدير النشاط الرياضي بالدار، وسط تنظيم رائع اثنى عليه الجميع.
وفي ختام البطولة التي أشرف على تنظيمها كابتن اسلام الكمار مديرا للبطولة، تم توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين في جو من البهجة والسعادة على اللاعبين الفائزين وأولياء الأمور وجميع الحضور، وفي ظل ارتفاع مستوى المنافسة وظهور اللاعبين والحكام بمستوى رائع وقوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام قوي لبطولة الكاراتيه التقليدي الثانية بدار المشاة.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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