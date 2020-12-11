قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري .. سلبية مسحة جميع لاعبي الزمالك

وانتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر لها باستاد الكلية الحربية في السابعة والنصف مساء الغد.
ويغيب عبد الله جمعة للإصابة بكورونا و يوسف أوباما وعمر السعيد لعدم الجاهزية بعد الشفاء من كورونا و محمد أشرف ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم للإصابة و إمام عاشور للإيقاف وأحمد عيد وأسامة فيصل للانضمام لمنتخب الشباب
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