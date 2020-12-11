الرياضة

قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري .. سلبية مسحة جميع لاعبي الزمالك

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جاءت نتيجة تحليل الرابيد تيست الذي خضع له لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس سلبية لجميع لاعبي الفريق الأبيض استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر له غدا السبت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر لها باستاد الكلية الحربية في السابعة والنصف مساء الغد.

ويغيب عبد الله جمعة للإصابة بكورونا و يوسف أوباما وعمر السعيد لعدم الجاهزية بعد الشفاء من كورونا و محمد أشرف ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم للإصابة و إمام عاشور للإيقاف وأحمد عيد وأسامة فيصل للانضمام لمنتخب الشباب

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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