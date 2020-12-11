احتكاكات ومناوشات حجازي.. اتحاد جدة يتعادل 1-1 مع الشباب بالدوري السعودي

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق بيوجوفيتش لاعب إتحاد جدة في البداية في الدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف ، ثم جاء هدف التعادل عن طريق ليشنوفيسكس في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني والمباارة.
وشهد اللقاء مناوشات من جانب المصري احمد حجازي مع مهاجم فريق الشباب إثر احتكاك حدث بينهما في كرة مشتركة ألا أن الحكم تدخل وأفسح الثنائي عن بعضهما البعض.
وبدء الدولي المصري أحمد حجازي اللقاء من البداية مع فريق إتحاد جدة السعودي في مباراة اليوم أمام الشباب بالدوري السعودي الممتاز للمحترفين.
وبدأ فريق إتحاد جدة السعودي بتشكيل مكون من :.
حراسة المرمى: جروهي.
خط الدفاع: سعود، حجازي، زياد المولد، مهند.
خط الوسط: هنريكي، المالكي، البيشي، رومارينهو، رودريجيز.
خط الهجوم: بيجوفيتش.
ويحتل فريق إتحاد جدة المركز السادس برصيد 13 نقطة ، بينما يحتل فريق الشباب المركز الثاني برصيد 15 نقطة ، من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
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