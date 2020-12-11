احتكاكات ومناوشات حجازي.. اتحاد جدة يتعادل 1-1 مع الشباب بالدوري السعودي

انتهت مباراة فريقي إتحاد جدة والشباب بالتعادل الإيجابي 1-1 بينهما ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ، في إطار الجولة الثامنة من دوري كاس الامير محمد بن سلمان .

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق بيوجوفيتش لاعب إتحاد جدة في البداية في الدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف ، ثم جاء هدف التعادل عن طريق ليشنوفيسكس في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني والمباارة.

وشهد اللقاء مناوشات من جانب المصري احمد حجازي مع مهاجم فريق الشباب إثر احتكاك حدث بينهما في كرة مشتركة ألا أن الحكم تدخل وأفسح الثنائي عن بعضهما البعض.

وبدء الدولي المصري أحمد حجازي اللقاء من البداية مع فريق إتحاد جدة السعودي في مباراة اليوم أمام الشباب بالدوري السعودي الممتاز للمحترفين.

وبدأ فريق إتحاد جدة السعودي بتشكيل مكون من :.