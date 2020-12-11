نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على غيابات الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لافتتاح أولى مبارياته في الموسم الكروي الجديد، بمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام المقاولون العرب بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب في انطلاقة مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء غدا السبت على ملعب ستاد الكلية الحربية.

ويغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال مواجهة المقاولون العرب في افتتاحية مباريات الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز، كلا من، عبد الله جمعة المصاب بفيروس كورونا، محمد أشرف روقا والمغربي محمد أوناجم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى إمام عاشور بسبب الإيقاف.