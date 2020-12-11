رمضان صبحي وإكرامي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري وغياب أحمد فتحي

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012