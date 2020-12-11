نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يُعاتب عصام الشوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه من تعليقات عصام الشوالي المعلق الرياضي التونسي.

وأكد معلول خلال ظهوره في برنامج "معكم مع منى الشاذلي"، المذاع على سي بي سي، أنه يسعى دائمًا للظهور بشكل قوي مع فريقه.

وأضاف: "حزنت بعد تعليق الشوالي الذي قال فيه (قسوت على بلدك) بسبب فوزي مع الأهلي على الأندية التونسية، لكن هذا عملي وأعتذر لهم".

واختتم ضاحكًا: "ربما سيتيعن عليا في المرة المقبلة عندما نلعب ضد الصفاقسي لن أشارك، لكن لا يخبر أحد كابتن سيد عبد الحفيظ بذلك".