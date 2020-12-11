الأهلي يتفاوض مع عمر السومة.. تعرف على حقيقة الأمر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة عن حقيقة وجود مفاوضات من النادي الأهلي لضم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي في الفترة المقبلة.

وبحسب موقع جول العالمي فإن النادي الأهلي لم يتفاوض نهائيا لضم السومة في فترة الانتقالات المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت وجود اهتمام من قبل النادي الأهلي لضم عمر السومة.

وينتهي عقد السومة مع أهلي جدة بنهاية الموسم الجاري ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل.

يذكر أن السومة قد انضم لأهلي جدة السعودي عام ٢٠١٤ قادما من القادسية الكويتي.

ويبحث النادي الأهلي عن تدعيم خط هجومه بعد خروج السنغالي اليو بادجي من حسابات بيتسو موسيماني.