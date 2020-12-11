الخطيب يوضح سبب قلة ظهوره في الإعلام

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن السبب الحقيقي وراء قلة ظهوره في الإعلام.
وقال الخطيب، عبر قناة الأهلي، إن كل قيادات النادي الأهلي قليلون في الظهور الإعلامي.
وشدد الخطيب، إن طالما لا يوجد ما يستدعي الظهور، فلا داعي، مشيرا إلى أن التركيز على الأرض أجدى، وهو أفضل لغة يستطيع أن يتحدث بها أي مسؤول.
واختتم، محمود الخطيب تصريحاته، قائلا: إن مجلس إدارة النادي يعرف مسؤولياته جيدا، وأن المجلس يضع سياسات العمل بالنادي، ثم يتابع تنفيذها بعد ذلك.
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