مدرب سيراميكا: لهذه الأسباب رفضت اللجوء للتغييرات الخمسة في مباراة الإنتاج

أعرب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على حساب الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز .

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "من المهم أن تكون البداية موفقة، والحمد لله على الفوز اليوم أمام فريق قوي ومحترم ولديه خبرات كبيرة في الدوري الممتاز، وعلى صعيد الأداء كنا ننتظر ما حدث في المباراة، اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم في اللقاء والحمد لله على حصد النقاط الثلاث".

وأضاف هيثم شعبان: "لاعبو سيراميكا كليوباترا لديهم خبرات وقدرات، ساعدتنا في حصد النقاط الثلاث، لم اطلب من اللاعبين حسم المباراة في الشوط الأول، المباراة 90 دقيقة ويجب أن نلعب المباراة بكل قوة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة"

وأردف : "لم أجري التغييرات الخمسة خلال المباراة، وذلك لأن التغييرات تتم وفقا لحاجة الفريق طوال المباراة، لا يشترط أن نجري كل التغييرات، خرجنا من المباراة بالنتيجة التي كنا نحتاجها".