محمود الخطيب يكشف السر وراء تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة إلى جماهير والفريق وإدارة النادي. وقال الخطيب، عبر قناة الأهلي، إن الحمد لله ربنا أكرمنا وهذا إنجاز لدينا بتحقيق النجمة التاسعة. وتابع، أشكر جماهير الأهلي علي ما فعله مع الفريق من مساندة منذ الخسارة علي يد صن داونز حتي تحقيق البطولة التاسعة. وأضاف، أخبرت اللاعبين بأننا سنحقق بطولة أفريقيا بعدما رأيت الدعم الكبير والمستمر من جانب جماهير النادي الأهلي. وواصل، وأحب أيضا أن أشكر المسئولين والقيادات فى النادي الأهلي لأنهم كان لهم دور كبير فى الفترة الماضية. واختتم محمود الخطيب، تصريحاته، أشكر اللاعبين علي التركيز والروح التي ظهرت فى دوري أبطال أفريقيا.

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