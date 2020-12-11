مدرب سيراميكا بعد الفوز على الإنتاج الحربي: طموحنا كبير في الدوري الممتاز

أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بتحقيق الفوز أمام فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم

ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف شعبان خلال تصريحاته بعد المباراة: اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وعملوا المطلوب منهم داخل الملعب، ولا زالت لدينا أهداف وطموحات كبيرة نسعى لتحقيقها.

وأوضح: عوَّضنا التجانس وفضلنا العمل بشكل نظري أكثر من العملي، وذلك لأن اللاعبين يمتلكون الخبرة والموهبة التي سهلت علينا ذلك، لعدم التأثير علي اللاعبين بدنيا.

وأكمل مدرب سيراميكا كليوباترا: لم أطلب من اللاعبين إنهاء المباراة في الشوط الأول ومن المستحيل أن أطلب ذلك، المهم أن أنهي المباراة في 90 دقيقة، وحصد الثلاث نقاط فقط.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى الممتاز. وسجل اول أهداف فريق سيراميكا كليوباترا بالدورى الممتاز شريف دابو من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء سددها علي يمين الحارس . وجاء الهدف الثاني من تسديدة قوية من محمود نبيل سكنت شباك حارس الإنتاج في الدقيقة 58 من زمن المباراة . وفي الشوط الأول ، تألق حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي. كما تألق محمد الغندور حارس الانتاج الحربي في التصدي لكرة شريف دابو. وسنحت الفرصة الاول لسيراميكا كليوباترا للتسديد عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 13 ولكنه سددها خارج المرمي . سدد محمد توني لاعب سيراميكا كرة خطيرة على مرمي الانتاج ومرت بجانب القائم الايمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة 18 أضاع محمد مسعد هجمة خطيرة ثانية على مرمى فريق الإنتاج الحربي بعد عرضية رائعة من رجب بكار في الدقيقة 21 . أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين. وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي. كما غاب صالح جمعة عن قائمة المباراة وذلك لإصابته بفيروس كورونا المستجد. وبهذه النتيجة نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق أول ثلاث نقاط في أول مباراة، وأول مشاركة في الدوري الممتاز، بعد الصعود ممثلا عن مجموعة القاهرة، التى تصدرها الموسم الماضي في القسم الثاني .

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