مفاجأة.. الأهلي يضم والتر بواليا في الشتاء قبل كأس العالم للأندية

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي يتواصل مع الجونة بشكل مستمر من أجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق الساحلي والتر بواليا في الفترة المقبلة".
وتابع: "الأهلي لم يستطع ضم المهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية والأهلي يضع اللاعب تحت الاختبار في الوقت الجاري من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي".
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